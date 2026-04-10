Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel’in açıklamalarında, Bornova Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma öne çıktı.

“Soruşturmaların niteliği iddianamelerle ortaya çıkacak”

İzmir’de Bornova Belediyesi’ne yönelik sürece değinen Özel, soruşturmaların dayanaklarına ilişkin değerlendirmelerin zamanla netleşeceğini ifade etti. Özel, “Bunların hangisi bu tip bir noktadan hareketle yapılmıştır? Hangisi işte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelen ve değerlendirilmesi hukuken de gerekli ihbarlar neticesinde yapılmaktadır? Onu zaman içinde iddialar ortaya çıktığında, iddianameler oluşacaksa iddianameler dönüştüğünde göreceğiz” dedi.

“Toplumda ciddi bir güvensizlik oluştu”

Yargıya yönelik güven tartışmalarına da değinen Özel, kamuoyunda geniş bir kesimin mevcut sürece şüpheyle yaklaştığını savundu. “Ama şu anda öyle bir noktadayız ki Akın Gürlek, ‘İki kere iki dört’ dese, bunun asla ve asla doğru olmadığını düşünen toplumda bir yüzde 75’lik kesim var. Bugüne kadar yaptıkları her şey onları bu noktaya getirdi” ifadelerini kullandı.

“Yargı bağımsızlığına ilişkin eleştiriler”

Özel, yargı organlarının tarafsızlığına ilişkin eleştirilerini sürdürerek, “Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’nda oturduğu her gün Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gereğini yaptığını düşünen tüm savcılar, hakimler açısından da bir şüphe uyandırmaktadır. Akın Gürlek’in bizatihi varlığı hukuka güven ve yargı bağımsızlığı noktasında taşınamaz yük haline dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

Bornova sürecine ilişkin detaylar

Bornova Belediye Başkanı’nın yaşadığı süreci de aktaran Özel, olayın gelişimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: Belediye başkanının önce telefonla görüşmeye davet edildiğini, ardından sürecin gözaltına dönüştüğünü belirten Özel, ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak hâkimin tutuklama yönünde karar vermediğini söyledi.

“Tutuklama talebi orantısız”

Soruşturmanın içeriğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, konunun bir personelin maaşıyla ilgili olduğunu ifade ederek, “Dünkü konu gibi yani kendisinin haberdar olduğunda soruşturma açtığı ve kamu zararını kendi cebinden karşıladığı, bunu da bir özeleştirel şekilde kamuoyu ile paylaşan kişiye tutuklama talep ediyor” dedi.

“Bankamatik personel tartışması”

Özel, açıklamasının devamında benzer uygulamaların yaygınlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir personelin işte o kamuoyunda işe gitmeden maaş alan bankamatik personel gibi bir personelin birkaç aylık maaşıyla ilgili bir durum. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer Türkiye’de bankamatik personel çalıştırma yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanı bir elin parmaklarını geçmez. Bulsunlar. Bu kadar net söylüyorum.”