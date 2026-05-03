Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi’nin düzenlediği onuncu arıcılık kursu sona erdi. Toplamda 56 saat süren bu programın 40 saati teorik, 16 saati ise uygulamalı olarak gerçekleşti. Şamil Tuncay Beştoy’un eğitmenliğini yaptığı çalışmalara 80 kursiyer katıldı.

Ekipmanlar arıcılara dağıtıldı

Eğitimi tamamlayanlara arılı kovanlar ve çeşitli ekipmanlar teslim edildi. Langstroth tipi çift katlı polen tuzaklı kovanların yanı sıra; körük, maske, eldiven ve el demiri gibi malzemeler yeni arıcılara dağıtıldı. Üretime yeni başlayanların sahada yalnız kalmaması için, belediye ekipleri yıl boyunca teknik destek sağlamaya devam edecek.

Talep beklentinin üzerinde

Beklendiği gibi bu kurslara olan talep hiç de az değil. Bugüne kadar bin civarında kişi bu eğitimlerden geçti ve birçoğu arıcılık faaliyetlerine doğrudan başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de konunun hem doğa hem de aile bütçesi için ne kadar değerli olduğunu belirterek, üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.