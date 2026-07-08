Son Mühür- Tenis sporuna gönül verenlerin gözünün çevrildiği adres konumuna gelen Wimbledon'a çeyre final mücadeleleriyle devam edildi.

Erkeklerde merakla beklenen Jannik Sinner-Novak Djokovic yarı final eşleşmesi olur mu sorusu cevabını buldu.

Erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Jan-Lennard Struff'ı 7-5, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı final biletini alan ilk sporcu oldu.

Kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, 39 yaşına rağmen muhteşem bir performansla yarı finale yükselmeyi başardı.



Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic'in rakibi Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ydi.

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale yükseldi.

5 saat 15 dakika süren maçta 39 yaşındaki tenisçi, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken bu müsabaka, organizasyonun en uzun çeyrek final maçı olarak kayıtlara geçti.

Djokovic, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşı karşıya gelecek.



Kadınlarda Gauff ve Muchova yarı finalde...



Kadınlarda ise ABD'li tenisçi Coco Gauff, ABD'li Jessica Pegula'yı 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

Çek sporcu Muchova, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek dikkatleri üzerine çekene Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek.