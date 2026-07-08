Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan yeni sezonun ilk açık antrenmanında önemli açıklamalarda bulundu.

Hem transfer çalışmaları hem de kulübün gelecek hedeflerine dair konuşan Özbek, taraftara net mesajlar verdi.

"Hedefimiz 27’nci lig zaferimizi kazanmak"

Yeni dönemin tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Dursun Özbek, sakatlıksız ve fair-play içinde bir yarış diledi. Sarı-kırmızılı ekibin bu yılki motivasyonunu net bir şekilde ortaya koyan Özbek,

"Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. Üst üste 5’inci kez şampiyon olarak 27’nci lig zaferimizi kazanmak.

Bunun için yönetim kurulundaki arkadaşlarımla çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Bu sezon, Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Bu takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu"

Transfer sürecindeki eleştirilere ve beklentilere kendi başkanlık dönemlerinden örnekler vererek yanıtlayan Özbek, kulübün şanlı tarihine yakışır bir kadro kuracaklarına vurgu yaptı.

Gösterişli vaatler yerine icraat odaklı hareket ettiklerini belirten Özbek, "Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız.

Daha önce de 2015-2018 arası bu kulüpte başkandım. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Fernando'yu, Feghouli'yi ve Mariano'yu hatırlayın.

Bu takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2022'de başlayan ikinci dönemimde de Icardi, Osimhen, Uğurcan Çakır, Sane ve Mertens'i transfer ettik. Geçtiğimiz dönemde 'Osimhen'i alacak mı? Onu getirebilir mi?' diyorlardı.

Osimhen'i getirdik. Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları Galatasaray'a kazandırdık. Hep 'Söylemek kolay, yap da görelim.' gibi söylemler oldu. Biz, bunların etkisinde kalmadık. Biz, gerekli yerlere transferleri hep yaptık" ifadelerini kullandı.

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"

Yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Dursun Özbek, kulübün finansal ve futbol geleceğini güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasını atasözüyle noktalayan Özbek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza, bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Daha önce dört sene üst üste nasıl şampiyon olduysak, 5 sene üst üste şampiyon olan takım yine Galatasaray olacaktır.

Daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tamam. Bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." diye konuştu.