İstanbul'un en işlek ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında, Avcılar mevkiinde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle sabah saatlerinde büyük yoğunluk ve aksama meydana geldi.

Söğütlüçeşme yönüne seyreden bir metrobüs aracı, Şükrübey durağı yakınlarında aniden arızalandı.

Bu durum, metrobüs seferlerinin tek şeritte tıkanmasına yol açarak binlerce İstanbullunun güne aksaklıkla başlamasına neden oldu.

Duraklarda büyük yoğunluk ve uzun kuyruklar

Arızanın hemen ardından, metrobüs hattı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Şükrübey ve çevre duraklarda yolcuların yığılmasıyla birlikte ciddi bir kalabalık gözlendi. Hattın kilitlenmesi sebebiyle duraklarda bekleyen vatandaşlar, işlerine yetişmekte zorluk çekti.

Teknik müdahale sonrası hat normalleşti

Yetkili ekiplerin arızalı araca hızla müdahale etmesiyle birlikte, metrobüsün bulunduğu yerden çekilme çalışmaları başlatıldı. Uzun süren çabaların sonucunda arızalanan araç hatta çekildi ve yol ulaşıma açıldı.

Teknik aksaklığın giderilmesi ve hattın açılmasının ardından, metrobüs seferleri kademeli olarak normale döndü. Ancak, aksamanın etkisiyle oluşan yoğunluk, bir süre daha metrobüs duraklarında hissedilmeye devam etti.