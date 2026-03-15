İsviçre Federal Konseyi, ABD tarafından yapılan askeri uçuş başvurularını değerlendirerek İran’daki saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki keşif uçuşu talebini reddettiğini açıkladı.

Konsey tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD askeri uçaklarının çeşitli üsler üzerinden gerçekleştirmek istediği uçuş başvurularının tarafsızlık yasası çerçevesinde incelendiği belirtildi.

Açıklamada, İran’daki çatışmalarla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen iki keşif uçuşuna izin verilmediği vurgulandı.

Bazı uçuşlara sınırlı izin verildi

İsviçre makamları, askeri operasyonlarla doğrudan bağlantısı bulunmayan bazı uçuş taleplerine ise onay verdi.

Federal Konsey açıklamasında, ABD’ye ait bir bakım uçuşu ile nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebinin kabul edildiği ifade edildi. Bu kararın, İsviçre’nin uluslararası hukuk ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda alındığına dikkat çekildi.

“Çatışmayla ilgisi olmayan talepler değerlendirilecek”

Federal Konsey, gelecekte yapılabilecek uçuş başvurularına ilişkin kriterleri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, çatışmalarla doğrudan bağlantısı bulunmayan uçuş taleplerinin değerlendirilerek onaylanabileceği belirtildi.

Ancak uçuşların normal operasyonların ötesine geçmesi veya amacının net şekilde belirlenememesi durumunda başvuruların reddedileceği vurgulandı.

İnsani uçuşlara yeşil ışık

Özellikle insani ve tıbbi amaçlı uçuşların öncelikli olarak değerlendirileceğini belirtildi. Açıklamada, yaralıların taşınması gibi insani yardım kapsamındaki uçuşların kabul edileceği ifade edildi.

Devlet uçakları için yıllık izin uygulaması sürüyor

Öte yandan İsviçre’nin açıkça tanımlanmış devlet uçakları için uyguladığı yıllık izin sisteminin devam ettiği aktarıldı.

Ancak ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmada askeri destek anlamı taşıyabilecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.