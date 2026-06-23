Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, pozitif başlangıç yaptığı günü yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 147,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.55'lik düşüşle 14.649 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar endişeli...



Asya borsalarında negatif bir hava vardı.

Fed'in enflasyonla mücadele için daha agresif adımlar atabileceği endişelerinin artmasının Japon Nıkkei endeksi yüzde 3.5, Güney Kore Kospi yüzde 7.4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



Son dönemde bir türlü toparlanamayan ons altın yüzde 1.44'lük geri çekilmeyle 4.129 dolardan, gram altın 6.171 liradan,

gümüş 63 dolardan,

Brent petrol yüzde 0.58'lik düşüşle 77.56 dolardan,

Bitcoin yüzde 1.52'lik düşüşle 63.385 dolardan işlem görüyor.

