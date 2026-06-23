Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Deposunu doldurmak isteyen vatandaşlar, istasyonlara gitmeden önce "Akaryakıta zam geldi mi?" ve "Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Her gün gece yarısından sonra güncellenen fiyat tarifeleri öncesinde, piyasalardaki son duruma göre oluşan güncel rakamlar netleşti.

24 HAZİRAN BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni bir zam veya indirim kararı şimdilik bulunmuyor. Sektör temsilcilerinden ya da resmi kurumlardan pompaya yansıyacak bir fiyat değişikliği açıklaması gelmedi. Bu nedenle 24 Haziran itibarıyla istasyonlarda mevcut fiyatlandırmalar üzerinden satış işlemleri devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Türkiye genelinde dağıtım şirketleri ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterse de geçerli olan ortalama akaryakıt fiyatları tablolara yansıdı. Belirlenen son rakamlara göre güncel satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı: 62,19 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64,45 TL

Fuel Oil kilogram fiyatı: 42,01 TL

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken uluslararası piyasalardaki veriler baz alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz fiyat hesaplamasında ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile güncel dolar kuru takip ediliyor. Belli bir fiyat değişim farkına ulaşıldığında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Yapılan bu hesaplamanın ardından, dağıtım firmalarının rekabet koşulları ve serbest piyasa kuralları gereği şirketler ve şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları oluşabiliyor.