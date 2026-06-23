Son Mühür- Güney Kore'nin KOSPI endeksi, yabancı yatırımcıların sektördeki yükselişin aşırı ısındığına dair düzenleyici sinyallerin ardından çip üreticilerinin hisselerini satmasıyla Salı günü yüzde 9.99 oranında düşerek son üç aydan fazla süredir en sert düşüşünü yaşadı.

Uzmanlar KOSPI'deki tarihi düşüşte buharlaşan miktarın 521 milyar dolar olduğuna dikkat çekiyor.

Güney Kore'deki düşüşün etkilediği Japonya, Tayvan, Hong Kong, Çin ve Avustralya borsalarındaki kayıplarla Asya'nın bu sabahki toplam kaybının 800 milyar doları bulduğu belirtiliyor.



4 Mart'tan bu yana en sert düşüş...



KOSPI 910,71 puan düşerek 4 Mart'tan bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı ve 8.203,84 puanda kapandı.

Piyasanın öncüsü Samsung, SK Hynix, LG ve Hyundai hisseleri yüzde 12'den fazla değer kaybetti.



Milyarlarca dolarlık piyasa kaybının yaşandığı süreçte Güney Kore Borsası yetkilileri 20 dakika süresince otomatik işlem durdurma kararını hayata geçirdi.

KOSPI endeksi bu haftanın ilk iş gününde iki çip üretici şirketin etkisiyle ilk kez tarihi 9.100 puan seviyesinin üzerine taşınmıştı.



Kaldıraçlı fonlar için uyarı gelmişti...



Güney Kore medyasına konuşan piyasa denetleme kurumu başkanı Lee Chan-jin, hükümetin geçen ay piyasaya sürülen ve yüksek oynaklığa katkıda bulunan, ülkenin en bilinen çip hisselerine bağlı kaldıraçlı fonların onaylanmasında çok aceleci davrandığı uyarısında bulunmuştu.

KOSPI endeksi bu yıl yüzde 94,67 oranında yükselirken, Güney Kore para birimi won, dolar karşısında yüzde 6,5 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul'un da tadı yok...

Asya piyasalarını etkileyen düşüşün gölgesinde güne başlayan BIST 100 endeksi yüzde 1.17'lik değer kaybıyla 14.560 puan seviyesine geriledi. BIST 30 endeksi de yüzde 1.12'lik değer kaybıyla 16.827 puan seviyesinden işlem görüyor.