Kızılcık Şerbeti yeni bölüm sorusu bugün arama motorlarında üst sıralara yerleşti. İzleyici özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki son olayların ardından yayın akışının değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Elimize ulaşan bilgiler ışığında tablo şu şekilde.

Kızılcık Şerbeti bu akşam ekrana gelecek mi?

Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın akışındaki yerini koruyor. Show TV'nin güncel programına göre yapım bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Akşam saatlerinde farklı bir karar alınmazsa 133. bölüm ekranda olacak. Yapım ekibi son gelişmeler sonrası yayın iptali kararı alırsa, o saatte tekrar bölüm yayınlanması bekleniyor.

Hafta içinde birçok dizinin yeni bölüm yayınını durdurduğu için izleyici haklı olarak tedirgin. Sevdiğim Sensin, Halef, Delikanlı gibi yapımlar 16 Nisan akşamı yeni bölüm yayınlamadı. Kızılcık Şerbeti tarafında ise şu an için iptal kararı bulunmuyor.

Kızılcık Şerbeti 133. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcı ekipten resmi bir erteleme açıklaması gelmezse 133. bölüm 17 Nisan 2026 Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizi geçen hafta 132. bölümü yayınlamış, cumartesi sabahına kadar sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girmişti.

Kızılcık Şerbeti 133. bölümde neler olacak?

Yeni bölümde Doğanlar konağındaki dengeler bir kez daha değişiyor. Nilay'ın aklanıp Kıvılcım, Ömer ve Ünal ile birlikte evi terk etmesi, Abdullah'ı derinden yıkıyor. Abdullah'ın Salkım'a öfkesi bu bölümde zirve yapıyor. Evde yaşanan gerilim, Çimen'in kocasının yanına dönüşüne de gölge düşürüyor. Çift arasındaki soğukluk daha ilk günden su yüzüne çıkıyor.

Bölümün sürpriz gelişmesi ise Başak cephesinde. Fatih, Başak ve Cemo'yu baş başa yakalıyor ve öfkeyle evi terk ediyor. Perişan halde olan Başak, mecburen Tuncay'ı arayıp Cemo ile onun evine sığınıyor. Bu yakınlaşma üçlü arasındaki bağı değiştirecek gibi görünüyor. Birkaç gün sonra Fatih ile Başak yüzleşiyor ve tüm gerçekler masaya yatırılıyor.

Diğer yandan Asil'in el altından iş ayarlaması İlhami'yi çileden çıkaracak. Bu mesele Asil ile Nursema'yı da karşı karşıya getirecek bir krizi beraberinde getiriyor. Kıvılcımlar'da kalan Nilay'ı ziyarete gelenler arasında Salkım da var. Salkım'ın gelme sebebi özür dilemek. Ancak Abdullah'ın öfkesi bu ziyaretle kolay kolay dinmeyecek gibi görünüyor. Cemo'nun bölümdeki gelişi kadar gidişi de bir hayli olaylı olacak.

Kızılcık Şerbeti hangi gün ve saatte yayınlanıyor?

Kızılcık Şerbeti her cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında. Show TV'nin uydu ve kablo frekanslarından ya da ShowTV Plus dijital uygulamasından takip edilebiliyor. Kaçıran izleyiciler ise bölümün tamamına cumartesi sabahı YouTube'daki resmi kanaldan ücretsiz ulaşabiliyor.