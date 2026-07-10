İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı" diyerek evlerindeki ve kasalarındaki altınları alan dolandırıcılar, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yapmak amacıyla Şanlıurfa’dan İstanbul’a gelerek ev kiraladıkları belirlendi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve araç plakaları üzerinden yürüttüğü teknik takip neticesinde şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.

Güvenlik kameraları yakalattı

Eyüpsultan'da 1 Temmuz'da Azerbaycan uyruklu H.H.'den 1,5 milyon lira değerinde, aynı gün Fatih'te ise emekli D.K.'den 1,5 kilogram altın ziynet eşyasını alan şüphelilerin izi güvenlik kameraları sayesinde sürüldü. Küçükçekmece'de durdurulan bir araçta şüphelilerden 3'ü yakalanırken, otomobilde yapılan aramada çalınan altınların bir kısmı ile 142 adet sahte 100 avroluk banknot ele geçirildi. Soruşturmanın devamında Şanlıurfa'da düzenlenen ikinci operasyonla 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.T., M.M. ve 11 suç kaydı bulunan O.Ç. tutuklanırken, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.