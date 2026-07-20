Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'nde olan ve kentsel dönüşüm süreci sebebiyle tahliye edilen 4 bloklu bir sitede yaşandı.

Sitede oturan A.D., resmi abonelik işlemlerini bitirmek ve su saatini İSKİ’ye teslim etmek üzere 5’inci kattaki dairesine gitti.

Daire girişindeki ana vanayı kapattığını düşünerek su saatini yerinden söken A.D., vananın tam kapanmaması sebebiyle bir anda şiddetle akan sularla karşılaştı.

Tazyikli suyu kendi imkanlarıyla durduramayan A.D.'nin dairesinden taşan sular, kısa sürede merdiven boşluğuna dökülerek alt katlara doğru akmaya başladı.

Asansörde kilitli kaldı

Suların merdiven boşluğundan aşağı akması üzerine endişeye kapılan A.D., binanın zemin katında yer alan ana vanayı kapatmak için harekete geçti.

Zaman kazanmak için asansörü kullanan A.D., 2’nci kata geldiği sırada yukarıdan sızan sular asansörün elektrik panosuna ulaştı.

Elektrik sisteminde yaşanan kısa devre sebebiyle asansör kat arasında birden durdu. Kentsel dönüşüm kaynaklı binada kimsenin yaşamaması sebebiyle sesini duyuramayan ve kabin içine de su sızmaya başlayan A.D., çaresiz anlar yaşadı.

Ekipler zamanında müdahale etti

Cep telefonunun çekmemesine rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmayı başaran A.D., durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenlerinden su akan bloğu belirleyerek içeri girdi. Asansör kapısını özel ekipmanlar yardımıyla kısa sürede açan itfaiye erleri, kabin içinde ıslanan A.D.’yi güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Olayı yara almadan atlatan ve sağlık durumu iyi olan A.D., kendisini çıkaran ekiplere teşekkür ederken, "Büyük ihtimalle akan su asansörün sigortasını attırdı ve mahsur kaldım" dedi.