İstanbul Esenyurt’ta gece yarısı yükselen alevler ve yoğun duman, büyük bir faciaya zemin hazırlıyordu. Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde, saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dakikalar içinde kaplayan simsiyah duman, içeride konaklayan onlarca vatandaşı odalarında hapsetti.

Çamaşırhaneden sızan dumanlar koridorları kilitledi

Yangının merkez üssü, otelin eksi ikinci katında bulunan çamaşırhane bölümüydü. Buradan yükselen yoğun duman, havalandırma boşlukları ve merdiven boşluğu üzerinden hızla üst katlara tırmandı. Gece uykusunda yakalanan otel misafirleri, gözlerini açtıklarında koridorların dumanla kaplandığını gördü. Odalarından dışarı çıkamayan vatandaşlar, çareyi pencerelere ve çatı katına kaçmakta buldu. Dışarıdaki mahalle sakinlerinin durumu fark edip telefona sarılmasıyla, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle zamana karşı yarış

Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan bodrum kattaki alevlere müdahale ederken diğer yandan tam anlamıyla bir can pazarı yaşadı. İtfaiye erleri, binanın pencerelerinde ve çatısında çaresizce kurtarılmayı bekleyen konuklar için merdiven araçlarını uzattı. Dakikalarla yarışılan nefes kesen operasyonla, yukarılarda mahsur kalan herkes tek tek aşağıya indirildi.

Büyük bir panik yaratan olayda sevindirici haber ise can kaybının olmamasıydı. Dumandan hafif şekilde etkilenen bir vatandaşa, olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere otelde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

