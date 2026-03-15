Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre 2026 yılı için kardelen çiçeğini koparanlara uygulanacak ceza miktarı belli oldu. Buna göre kardeleni kopardığı tespit edilen kişilere 699 bin 245 TL para cezası uygulanacak.

Koruma altında yetiştiriliyor

Kardelen çiçeği Türkiye’de özellikle belirli dağ yamaçlarında ve bazı milli park alanlarında yetişen bitkilerden biri olarak biliniyor. Baharın habercisi sayılan bu çiçek, hassas yapısı ve sınırlı yayılımı nedeniyle koruma altında tutuluyor.

Yetkililer, bu çiçeğin doğal alanlarında çoğaltılması için çeşitli çalışmaların da sürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle yetiştiği bölgelerde kardelenlerin koparılmasına kesinlikle izin verilmiyor.

Yanlışlıkla koparmanın da bedeli var

Doğada gezerken farkında olmadan koparılan bitkiler bazen ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kardelen çiçeği de bu konuda en dikkat edilmesi gereken türlerden biri olarak gösteriliyor.

2026 yılı için belirlenen ceza miktarına göre kardelen çiçeğini kopardığı belirlenen kişilere 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanacak. Bu miktar, doğayı korumak amacıyla her yıl yeniden güncelleniyor ve artabiliyor.

Nesli tehlike altında

Uzmanlar kardelenin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bitkilerden biri olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle doğadaki kardelenlerin korunması için hem denetimler hem de bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Doğa yürüyüşü yapan vatandaşlara da sık sık uyarı yapılıyor. Çünkü bazen merak edip koparılan bir çiçek bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Yetkililer, kardelenlerin bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşların bu hassas bitkiye zarar vermemesi gerektiğini ifade ediyor. Doğanın bu narin güzelliğinin korunması için herkesin biraz daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.