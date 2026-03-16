Hintli yıldız Priyanka Chopra Jonas, 98. Akademi Ödülleri töreninde En İyi Uluslararası Film kategorisini takdim etmek üzere sahneye çıktı. Beyaz Dior tasarımı straplez elbisesiyle kırmızı halının en şık isimlerinden biri olan Chopra, eşi Nick Jonas ile birlikte Dolby Theatre'da boy gösterdi.

Filistin'e destek mesajı

98. Akademi Ödülleri töreninde En İyi Uluslararası Film kategorisini takdim etmek üzere sahneye çıkan İspanyol aktör Javier Bardem, gecenin en çok konuşulan anına imza attı. Ödülü Hintli yıldız Priyanka Chopra Jonas ile birlikte sunan Bardem, zarfı açmadan önce mikrofona doğru eğilerek "Savaşa hayır, Filistin'e özgürlük!" dedi.

Bardem'in bu kısa ama etkili mesajı, Dolby Theatre'daki seyircilerden büyük alkış aldı. Yanında duran Priyanka Chopra da başıyla onaylayarak destek verdi. Ödül ise Norveçli yönetmen Joachim Trier'in Sentimental Value adlı filmine gitti.

Bardem'in rozetleri gecenin sembolü oldu

Javier Bardem, smokininin yakasına iki ayrı rozet taktı. Bunlardan ilki İspanyolca "No a la guerra" (Savaşa hayır) yazılı bir rozetti; aynı rozeti 2003 yılında Irak Savaşı'nı protesto etmek için de takmıştı. İkinci rozet ise sanatçı Shepard Fairey'nin tasarladığı Artists4Ceasefire (Sanatçılar Ateşkes İçin) kolektifinin simgesi. Gecede Mark Ruffalo, Billie Eilish, Ramy Youssef ve Charithra Chandran gibi isimler de aynı rozeti taşıdı.

Priyanka Chopra kimdir?

Priyanka Chopra Jonas, 18 Temmuz 1982'de Hindistan'ın Jamshedpur şehrinde dünyaya geldi. Babası Hint ordusunda doktor olan Yüzbaşı Dr. Ashok Chopra, annesi ise yine doktor olan Dr. Madhu Akhauri. Askeri bir ailenin çocuğu olarak Hindistan'ın farklı şehirlerinde büyüyen Chopra, ergenlik döneminde ABD'ye giderek Massachusetts ve Iowa'da lise eğitimi aldı. 2000 yılında Hindistan'a dönerek önce Miss India, ardından Miss World güzellik yarışmasını kazandı.

Bollywood'dan Hollywood'a uzanan kariyer

Dünya güzeli unvanının ardından sinema teklifleri alan Priyanka Chopra, 2002'de ilk filmi Thamizhan ile kamera karşısına geçti. Don, Krrish, Barfi ve Bajirao Mastani gibi yapımlarla Bollywood'un en çok kazanan aktrisi konumuna yükseldi. 2008'de Fashion filmiyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kucakladı. Hollywood'a geçişini ise 2015-2018 yılları arasında yayımlanan Quantico dizisiyle gerçekleştirdi ve bir Amerikan dizisine başrol olan ilk Hintli aktris olarak tarihe geçti. 2017'de Dwayne Johnson ile birlikte Baywatch filminde rol aldı.

Özel hayatı ve sosyal sorumluluk çalışmaları

Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile Mayıs 2018'de tanışan Chopra, aynı yılın Aralık ayında Hindistan'ın Jodhpur şehrindeki Umaid Bhawan Sarayı'nda hem Hindu hem Hristiyan ritüelleriyle evlendi. Çift, 2022'de taşıyıcı anne yoluyla kızları Malti Marie'nin doğumuyla anne-baba oldu. 2016'dan bu yana UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan Chopra, kız çocuklarının eğitimi ve kadın hakları konusunda aktif şekilde mücadele ediyor. Time dergisinin "Dünyanın En Etkili 100 İnsanı" listesine giren ikinci Hintli oyuncu olma başarısını da gösteren aktris, Hindistan'ın dördüncü en yüksek sivil nişanı olan Padma Shri ödülüne de layık görüldü