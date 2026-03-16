İrlandalı oyuncu, William Shakespeare'in eşi Agnes rolündeki etkileyici performansıyla ödül sezonuna damgasını vurmuştu. Buckley, sahneye çıktığında kısa bir kahkaha krizi geçirdikten sonra duygusal konuşmasına başladı. İngiltere'de Anneler Günü'ne denk gelen tören gecesinde ödülünü annelere ithaf eden oyuncu, adaylık listesindeki diğer isimlere de teşekkür etti. Buckley bu zaferle İrlanda tarihinin bu kategorideki ilk kadın Oscar sahibi unvanını aldı.

Jessie Buckley kimdir?

Jessie Buckley, İrlanda'nın Killarney şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine erken yaşlarda başlayan oyuncu, 2021 yapımı The Lost Daughter filmiyle ilk kez en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Hamnet'teki Agnes Shakespeare yorumuyla ise ödül sezonunun tartışmasız favorisi haline geldi. Altın Küre, BAFTA, SAG ve Critics' Choice ödüllerinin tamamını kazanarak Oscar'a en güçlü aday olarak geldi.

Hamnet filmi nasıl bir yapım?

Hamnet, Maggie O'Farrell'ın aynı adlı romanından uyarlanan bir drama. Film, Shakespeare'in oğlu Hamnet'in trajik ölümü ile ünlü oyun Hamlet'in doğuşu arasındaki bağı kurgusal bir bakış açısıyla ele alıyor. Chloé Zhao'nun yönetmenliğini üstlendiği yapımda Buckley'in yanı sıra Paul Mescal da William Shakespeare rolüyle dikkat çekti. Film toplamda sekiz dalda Oscar adaylığı aldı; bunlar arasında en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo gibi prestijli kategoriler yer alıyor. Eleştirmenler, Buckley'in özellikle oğlunun kaybının ardından yaşadığı yas sahnelerini ve filmin son yirmi dakikasındaki Globe Tiyatrosu sekansını olağanüstü buldu. Telluride Film Festivali'ndeki galasından itibaren ödül yarışının açık ara favorisi olarak gösterilmesi de bu performansın gücünü ortaya koyuyor.

Ödül gecesinin diğer önemli sonuçları

Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende en iyi film ödülünü Paul Thomas Anderson'ın One Battle After Another adlı yapımı kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Sinners filmiyle Michael B. Jordan'a gitti. En iyi yardımcı kategorilerinde Sean Penn ve Amy Madigan gecenin kazananları arasında yer aldı.