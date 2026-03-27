Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik ortak hava operasyonları sürüyor. Son saldırılarda, İran’ın kritik nükleer altyapılarından biri hedef alındı.

Erak’taki kritik tesis vuruldu

Saldırının, İran’ın Merkezi eyaletine bağlı Erak kentinde bulunan Hendab Ağır Su Kompleksi’ne yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu tesisin, İran’ın nükleer programı açısından stratejik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Saldırı iki aşamada gerçekleştirildi

Merkezi Eyaleti Vali Yardımcısı Muhsin Gameri, saldırının ABD ve İsrail tarafından iki aşamalı şekilde düzenlendiğini açıkladı.

Gameri, operasyonun planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Can kaybı yok, radyasyon riski oluşmadı

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Önceden alınan güvenlik önlemleri sayesinde bölge halkının zarar görmediği belirtildi.

Ayrıca tesiste herhangi bir radyasyon sızıntısının meydana gelmediği vurgulandı. Bu açıklama, olası nükleer risklere ilişkin endişeleri bir nebze azalttı.

Operasyonlar 28 gündür sürüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının 28’inci gününde gerçekleşen bu operasyon, bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle nükleer tesislerin hedef alınmasının, gerilimi daha da artırabileceği ve uluslararası güvenlik açısından yeni riskler doğurabileceği görüşünde.

Bölgesel risk büyüyor

İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıların devam etmesi, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir kriz ihtimalini gündeme getiriyor.

Tarafların atacağı yeni adımlar, bölgedeki dengelerin seyrini belirleyecek kritik gelişmeler arasında görülüyor.