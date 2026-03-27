Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142’ye ulaştığını açıkladı.

Beyrut’ta hava saldırısı dalgası

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah unsurlarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Özellikle kentin güney banliyölerinde art arda patlamalar meydana gelirken, şiddetli patlamaların ardından yükselen dumanlar dikkat çekti. Bölgedeki saldırıların etkisiyle büyük çaplı hasar oluştuğu değerlendiriliyor.

Hasar tespiti sürüyor

Yetkililer, saldırıların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel verilerin netleşmesi için incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Yaralı sayısı 3 bini aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda yaralı sayısı 3 bin 315’e yükseldi.

Yetkililer, sağlık sisteminin artan yaralı sayısı nedeniyle ciddi bir yük altında olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki gerilim genişliyor

İsrail’in eş zamanlı olarak İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, bölgesel gerilimin daha da büyüyebileceği endişesini artırıyor.

Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin artması halinde çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulunuyor.