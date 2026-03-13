Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, limon ithalatına gelen vergi indirimleri ve Orta Doğu’da ABD/İsrail ittifakının İran ile yaşadığı savaşın bölge ile ülke ekonomisine yansımalarını değerlendirerek, söz konusu süreçler hakkında önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete’de yayınlanan limon ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 54’ten, yüzde 10’a düşürülmesi kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan ve tüketici açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, “Limon ithalatında verginin inmesi tüketici açısından olumlu bir gelişme olmuştur.

En azından fiyatların rölantide kalacağını düşünüyorum. Ancak bu indirimin ihracatı olumsuz etkiler ancak artık ihracatta çok fazla limon gittiğini söyleyemem daha çok iç piyasada tüketiliyor. Diğer ürünlerde bu tarz ithalat indirimleri gelir mi bilemiyorum bu artık Ticaret Bakanlığı’mızın vereceği karara bağlı bir durum.” diye konuştu.

“Orta Doğu’daki çatışma ortamı yalnızca Türkiye’yi değil, dünyayı etkiliyor”

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da başlayan savaş atmosferinin ekonomik anlamda Türkiye’ye yansımalarını değerlendiren Başkan Uçak, Avrupa’da ciddi bir akaryakıt problemi yaşandığını ancak Türkiye’nin bu süreçlerden hiçbir şekilde etkilenmemesinin olumlu bir durum olduğunun altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Orta Doğu’daki savaş artık malum bir gerçeklik. Ülkemizin bütün çevresinde bir ateş çemberi mevcut, çok şükür ülkemize herhangi bir saldırı olmuyor. Önemli olan bu savaşın bir an önce bitmesidir. Bu çatışma ortamı yalnızca Türkiye’yi değil, bütün dünyayı etkiliyor akaryakıt fiyatları başta olmak üzere birçok alana yansıyor. Şu an ülkemizde çok şükür bir problem gözükmüyor.

Benim tahminim bu savaşın yakın zamanda biteceği yönündedir çünkü bütün dünya bu sorunlardan etkiliyor. Mesela şu an Avrupa’da ciddi bir akaryakıt sıkıntısı yaşandığını duyuyorum, çok şükür bizim ülkemizde böyle bir sorun yok isteyen istediği kadar akaryakıt alabiliyor. Fiyatlar ister istemez yükseliyor bu dünya piyasalarından kaynaklı biz de etkileniyoruz.”