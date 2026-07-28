İzmir’in Bergama ilçesinde dev bir rüzgar türbini bir anda alev aldı. Orman yangını riskine karşı bölgeye sevk edilen helikopter, yangını havadan müdahaleyle söndürdü.

Bergama Koyuneli Mahallesi’nde korku dolu dakikalar yaşandı. Bölgedeki rüzgar enerjisi santralinde bulunan türbinlerden biri henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Metrelerce yükseklikteki alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Ormanlık alan tehlike altındaydı

Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Türbinin ormanlık alana çok yakın bir noktada bulunması ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle kıvılcımların ağaçlara sıçrama riski büyüktü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan hızlıca harekete geçti. Zaman kaybetmeden bölgeye yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Havadan müdahale alevleri kesti

Bölgeye ulaşan helikopter, alev alev yanan türbine üst üste su bıraktı. Havadan yapılan nokta atışı müdahale sayesinde yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmadı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yürütüyor.

