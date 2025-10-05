ORC Araştırma’nın son yerel eğilim anketi, üç büyükşehirde seçmen tercihlerindeki güncel tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre İstanbul ve Ankara’da CHP ile AK Parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, İzmir’de CHP açık ara önde görünüyor.

Ankara’da fark kıl payı

Başkent Ankara’da CHP yüzde 32,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 31,4 ile ikinci sırada konumlanırken, fark yalnızca 1,5 puan olarak kaydedildi.

MHP yüzde 8,0, İYİ Parti yüzde 6,1 oranında destek buldu. Zafer Partisi ve diğer küçük partilerin oy oranları ise %2 ile %4,6 aralığında değişti.

İzmir’de CHP rahat nefes aldı

Elips Haber’in aktardığı verilere göre, İzmir’de tablo diğer iki kentten belirgin biçimde farklılaştı. CHP yüzde 41,9’luk oranla açık ara önde bulunuyor.

AK Parti yüzde 22,4 ile ikinci sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 7,9, HDP yüzde 7,5, MHP ise yüzde 4,7 oranında destek elde etti. Diğer partilerin oy oranları %3 seviyesine kadar geriledi.

Yarış İstanbul ve Ankara’da, avantaj CHP’de

Genel tabloya göre, İstanbul ve Ankara’da CHP ile AK Parti arasında denge oluşurken, İzmir’de CHP’nin güçlü konumunu koruduğu dikkat çekti. ORC’nin sonuçları, yaklaşan seçim sürecinde üç büyükşehirdeki rekabetin yönünü şimdiden göstermeye başladı.