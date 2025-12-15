“Kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan isimlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un yasaklı madde testi pozitif çıktı

Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporuna göre, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Raporda, Ersoy’un testinde kokain tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Diğer şüphelilerde tespit edilen maddeler

Dosyada yer alan bilgilere göre, aynı soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin testinde ise kokain ve esrar maddelerine rastlandığı kaydedildi. Adli raporların, yürütülen soruşturma kapsamında delil olarak dosyaya eklendiği belirtildi.

Savcılık ifadesinde “hayatımda hiç kullanmadım” demişti

Mehmet Akif Ersoy, savcılıktaki ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürmüş, hakkında ortaya atılan iddiaları ise “çirkin” olarak nitelendirmişti. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etmişti.

Hakimlikteki savunması: “Utanç verici bir suçlama”

Ersoy, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda ise suçlamalara sert tepki göstererek, yöneltilen iddiaları reddetmişti. Savunmasında, kendisine sorulan soruların onur kırıcı olduğunu düşündüğünü dile getiren Ersoy, tüm sorulara açık şekilde yanıt verdiğini belirtmişti.

“İftiraya zorlandıklarını düşünüyorum” iddiası

Mehmet Akif Ersoy, ifadesinde ayrıca bazı kişilerin kendisine yönelik iftirada bulunmaları için kışkırtıldığını öne sürerek, suçlamaların organize şekilde yöneltildiğini savundu. Bu iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor

Yetkililer, uyuşturucuya ilişkin suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, adli raporlar, ifade tutanakları ve diğer delillerin titizlikle incelendiğini bildirdi. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında dosyaya yeni bilgi ve belgelerin eklenebileceği ifade edildi.