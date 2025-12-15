Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından Van ve çevresinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Şehrin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü, Van Valiliği'nden gelecek olası bir kar tatili haberine çevrildi.

Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve yağışa rağmen, 15 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Yetkili mercilerden alınan bilgilere göre, okulların tatil edilmesine yönelik bir karar alınmadı ve öğrenciler ders başı yaptı. Gözler şimdi, yağışların devam etmesi beklenen 16 Aralık Salı günü için alınacak kararlara odaklandı.

16 Aralık Salı Günü Okullar Tatil Olacak mı?

Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran ve diğer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, 16 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji verilerine göre Salı günü bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Ancak şu ana kadar Van Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Salı günü için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı.

Resmi makamlardan aksi bir duyuru yapılmadığı sürece, 16 Aralık tarihinde de eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edilecek. Valilikler, kar tatili kararlarını genellikle anlık hava durumu raporlarına ve buzlanma riskine göre sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde değerlendiriyor. Bu nedenle velilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 15 Aralık Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 4 derece ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

16 Aralık Salı günü için yapılan tahminlerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların gündüz 2 derece, gece ise eksi 1 derece dolaylarında seyredeceği öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı.