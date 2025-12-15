İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Türkiye genelinde çeşitli şampiyonlukları bulunan profesyonel motosikletçi Özgür Çapacı (24) yaşamını yitirdi. Genç sporcunun vefatı, motosiklet camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza Bayındır–Tire karayolunda meydana geldi

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayındır–Tire karayolunun Zeytinova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Çapacı’nın kullandığı 35 CMG 917 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosiklet tarlaya savruldu

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Özgür Çapacı, sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç sporcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ödemiş’te son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Özgür Çapacı için bugün ikindi namazına müteakip Ödemiş Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Çapacı’nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çapacı’nın naaşı, Ahrandı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye şampiyonlukları bulunuyordu

Profesyonel olarak motosiklet sporuyla ilgilendiği öğrenilen Özgür Çapacı’nın, Türkiye genelinde katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler ve şampiyonluklar elde ettiği belirtildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Çapacı’nın ölümü, spor camiasında derin üzüntü yarattı.