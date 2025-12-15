Son Mühür- Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini rahatlatacak bir gelişme yaşanıyor. Benzin grubunda 16 Aralık Salı günü itibarıyla litre başına 2 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte büyük şehirlerde benzin fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesi öngörülüyor.

Üç büyük şehirde beklenen yeni benzin fiyatları

Yapılması planlanan indirimin ardından benzin fiyatlarının şehir bazında şu seviyelere düşmesi bekleniyor:

İstanbul: 52 lira 51 kuruş

Ankara: 53 lira 35 kuruş

İzmir: 53 lira 71 kuruş

Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Motorine indirim, LPG’ye zam yapılmıştı

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde dalgalı bir seyir izleniyor. 28 Kasım tarihinde motorinin litre fiyatına 2 lira indirim yapılırken, otogaz (LPG) grubunda ise 80 kuruşluk zam uygulanmıştı. Benzine gelmesi beklenen yeni indirim, bu sürecin devamı olarak değerlendiriliyor.