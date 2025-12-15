Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın ekonomik gücü, sanayi altyapısı, limanları ve stratejik konumuyla il olmaya hazır bir kent olduğunu söyledi. İl olma tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Acar, bu yaklaşımın duygusal değil, somut veriler ve raporlar üzerinden yapıldığını vurguladı.

“Aliağa’nın ülke ekonomisine katkısı tartışmasız”

Aliağa’nın Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken Başkan Acar, ilçenin dış ticaret ve ihracat rakamlarıyla öne çıktığını belirtti. Acar, Aliağa limanlarının ülke ekonomisi açısından kritik bir rol oynadığını ifade ederek, dış ticaretin önemli bir bölümünün bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi.

“Bu bir temenni değil, veriye dayalı bir değerlendirme”

Aliağa’nın il olma talebinin bir beklenti ya da temenniden ibaret olmadığını dile getiren Acar, bu konuyu siyasi ve teknik boyutlarıyla ele aldıklarını kaydetti. Genel Başkan ile her başlığı açık şekilde görüştüklerini ifade eden Acar, Aliağa’nın mevcut kapasitesinin il statüsünü karşılayacak düzeyde olduğunu savundu.

Liman, sanayi ve endüstri altyapısı vurgusu

Başkan Acar, Aliağa’nın sahip olduğu sanayi ve endüstri altyapısının birçok ilden daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Limanları, ağır sanayisi ve üretim kapasitesiyle Aliağa’nın üst düzey bir ekonomik merkez haline geldiğini belirten Acar, bu yapının il olma kriterleri açısından önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

“Somut çalışmalar yapılıyor, raporlar hazırlandı”

İl olma sürecine ilişkin yapılan çalışmalara da değinen Acar, ilgili kurumlara bilgilendirme ve raporlama yapıldığını açıkladı. Ayrıca bir üniversiteye Aliağa’nın potansiyelini ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlatıldığını belirten Acar, bu çalışmada da ilçenin il olabilecek niteliklere sahip olduğunun açıkça görüldüğünü ifade etti.

“İzmir’den bir il çıkacaksa, bu Aliağa olur”

Başkan Acar, İzmir’den yeni bir il oluşturulması gündeme gelirse, Aliağa’nın bu konuda en güçlü aday olduğunu dile getirdi. Olası il yapılanmasının ismine ilişkin değerlendirmede de bulunan Acar, yeni ilin adının “Bakırçay” olabileceğini söyledi.

İlçe birleşmeleri hükümetin takdirinde

Olası ilçe birleşmeleri konusunda net bir tablo çizmenin bugün için doğru olmadığını vurgulayan Acar, bu sürecin yerel yönetimlerin değil, merkezi idarenin yetkisinde olduğunu belirtti. İl sınırlarının ve bağlanacak ilçelerin, yapılacak değerlendirmeler sonucunda hükümet tarafından belirleneceğini ifade etti.

Aliağa merkezli yeni il senaryosu gündemde

Aliağa’nın il olması halinde çevre ilçelerle ilgili çeşitli senaryoların kamuoyunda konuşulduğu belirtilirken, bu konuda nihai kararın siyasi irade ve yasal süreçler doğrultusunda şekilleneceği kaydediliyor. Yetkililer, şu aşamada resmi bir karar ya da kesinleşmiş bir plan bulunmadığını vurguluyor.