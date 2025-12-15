Son Mühür- İzmir Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca tüm görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.

İstifa mesajında,

Değerli İEKKK Üyeleri,

''Bugün itibarıyla İzmir Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İzmir Vakfı Genel Müdürlüğü görevlerimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum.'' diyen Deniz Karaca

''Bu süre boyunca İzmir için düşünen, üreten ve sorumluluk alan böylesine kıymetli bir kurulun parçası olmak benim için büyük bir onur ve önemli bir öğrenme deneyimi oldu. Hep birlikte şehrimiz adına güzel fikirler ürettiğimize, değerli katkılar sunduğumuza inanıyorum.

Affınıza sığınırım...



Sizleri tanımak, aynı masa etrafında düşünmek ve çalışmak benim için gerçekten mutluluk vericiydi. Bu süreçte istemeden bir kusurum, eksikliğim ya da gönül kırıklığına sebep olan bir durum olduysa affınıza sığınırım.

İzmir’e dair ortak aklın ve dayanışmanın bu kurulda güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hepinize emekleriniz, katkılarınız ve nezaketiniz için içten teşekkür eder; yolunuzun açık olmasını dilerim.'' ifadelerine yer verdi.



Deniz Karaca kimdir?



İEKKK'daki görevlerinden ayrılan Karaca kendini şu sözlerle tanıtmıştı.

''Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ’de İstatistik lisansını, Üsküdar Üniversitesi’nde Nöropazarlama Yüksek Lisansını tamamladım.

Anadolu Efes’te araştırma yöneticiliği ve Pazarlama Müdürlüğü yaptıktan sonra McDonald’s’ta Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerinde bulundum.

Şu an İzmir Vakfı’nda Genel Müdür olarak İzmir’in ulusal ve uluslararası tanıtım kampanyalarını, İzmir’in bir şehir markası olarak konumlandırılması ve büyütülmesi için kurumlar ile birlikte ortak projeler yürütüyoruz.''