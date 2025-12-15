İzmir’in Seferihisar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza İzmir Caddesi’nde meydana geldi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yeliz Başak metrelerce savruldu.

Çarpmanın şiddeti ölümle sonuçlandı

Otomobilin büyük bir hızla motosiklete çarpması sonucu Yeliz Başak yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde motosiklet sürücüsü Başak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü M.B.’nin araç içerisinde sıkıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü Adli Tıp’a gönderildi

Yaşamını yitiren Yeliz Başak’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından savcılık talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsünün metrelerce savrulduğu net şekilde görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsünün hız durumu ve kazanın oluş şekline ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.