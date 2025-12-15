Son Mühür - ABD merkezli The New York Times (NYT), olası büyük İstanbul depremine odaklanan bir analiz yayımladı. Analizde, “Türkiye’de Marmara Denizi’nin derinliklerinde endişe verici gelişmeler yaşanıyor” ifadeleri kullanılırken, Karadeniz ile Ege Denizi’ni birbirine bağlayan bu iç denizin altındaki fay hattının bilim insanlarının yakın takibinde olduğu vurgulandı. Son 20 yılda büyüklüğü giderek artan depremlerin meydana geldiği belirtilen analizde, bu sarsıntıların düzenli bir şekilde doğuya doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

''7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem riski''

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews imzasını taşıyan analizde, hakemli bilim dergisi Science’ta perşembe günü yayımlanan yeni bir çalışmaya da atıf yapıldı. Söz konusu araştırmada, bölgedeki sismik hareketliliğin “Ana Marmara Fayı” olarak tanımlanan kilitli kesime doğru ilerlediği ifade edildi. Bu gelişmenin, yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığını artırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Üşümezsoy ateş püskürdü

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, The New York Times’ta yayımlanan analize tepki gösterdi. Üşümezsoy, YouTube kanalında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün 'kilitli' dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları 'İstanbul'da risk var' diye kullanmak artık bilimsel değil farklı bir tavır gerektirmektedir. 1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı. ''Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor'' ''Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor."