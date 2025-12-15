Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD bütçeleri görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajıyla başlayan Çankırı, göç ve afet yönetiminin devlet refleksinin en önemli alanları olduğunu vurguladı.

“Devlet refleksi sınırda başlar, afette sınanır”

Göç İdaresi’nin sınır güvenliğinden geri dönüş politikalarına kadar göç yönetimini tek merkezden yürüten güçlü bir yapı olduğunu ifade eden Çankırı, AFAD’ın ise afet anındaki devlet refleksinin sahadaki karşılığı olduğunu söyledi. AFAD’ın 2025’in ilk 10 ayında 6 bin 792 olaya müdahale ettiğini belirten Çankırı, kurumun yalnızca Türkiye’de değil 83 ülkede umut haline geldiğini dile getirdi.

“Yükü devlete bırakıp sorumluluktan kaçıyorlar”

Yerel yönetimlere yönelik eleştirilerini sertleştiren Çankırı, yönetim zincirinin yerelde koptuğunu savunarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı hedef aldı. Geçtiğimiz hafta görev ve sorumlulukları hatırlatan bir çerçeve gönderdiğini belirten Çankırı, bu uyarının yanlış anlaşıldığını ifade etti.

“Devlet gelsin yapsın demenin ötesine geçip ‘siz ne yaptınız’ demeye başladılar” diyen Çankırı, milletvekili olarak sahada olduğunu, talepleri bakanlıklara ilettiğini ve süreci takip ettiğini vurguladı.

“5,5 milyar liralık krediyle yapılan projede bile algı var”

İller Bankası aracılığıyla sağlanan 5,5 milyar liralık krediyle hayata geçirilen bir projenin temel atma töreninde “bize kredi sağlanmıyor” denildiğini hatırlatan Çankırı, bu durumu “algı yönetimi” olarak nitelendirdi.

“Ne engellenmesi, ne kredisi… Böyle sızlanarak büyükşehir yönetilmez” sözleri Genel Kurul’da dikkat çekti.

“İzmir’in hâlâ afet master planı yok”

İzmir’in güncel bir afet master planının bulunmadığını söyleyen Çankırı, bu konuda dertlenen bir yerel yönetim de görmediklerini ifade etti. 30 Ekim Depremi’ni hatırlatan Çankırı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un tüm belediyelere “gelin bu şehri birlikte ayağa kaldıralım” çağrısı yaptığını ancak bu davetin büyük ölçüde karşılıksız kaldığını dile getirdi.

“Binlerce insanın umuduyla oynandı”

Kooperatif ve halk konut projeleri üzerinden binlerce kişinin mağdur edildiğini savunan Çankırı, yarım kalan 12 kooperatifin tamamlanabilmesi için Dünya Bankası kredisini çıkaranın da hükümet olduğunu söyledi. Son iki yılda 5 bin 61 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

“Kendi binası olmayan belediye, İzmir’i nasıl hazırlayacak?”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binasının deprem sonrası yıkıldığını ve birimlerin kentin farklı noktalarına dağıldığını hatırlatan Çankırı, mevcut tabloyu “yönetim kapasitesinin fotoğrafı” olarak nitelendirdi. “Kendi çatısını kuramayan bir belediyeden 4,5 milyonluk İzmir’i depreme hazırlamasını beklemek akılla bağdaşır mı?” diye konuştu. İzmir’e yapılan kamu yatırımlarını da hatırlatan Çankırı, son 6 yılda 231 milyar 876 milyon lira, son 23 yılda ise toplam 1 trilyon 275 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmasını, “Sorumluluktan kaçanların hesabını millet sandıkta sorar” sözleriyle tamamlayan Çankırı, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.