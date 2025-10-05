Son Mühür/ Osman Günden- Sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanındaki çalışmalarıyla pekiştiren Karşıyaka Belediyesi, Vecdi Altay Çocuk Kulübü çatısı altında düzenlediği kış kursları için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle 8-14 yaş grubuna yönelik tasarlanan bu kurslar, çocukların akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Kayıtlar için belirlenen son tarih 7 Ekim Salı olarak duyurulurken, başvuruların yalnızca belediyenin resmî internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınacağı belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm çocukları bu gelişim odaklı programlara katılmaya davet ederek, “Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sunmak için başlattığımız kurslarımıza tüm çocukları bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Zengin içerikli ders programı ve yeni eğitim alanı

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kış kurslarının içeriği, çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak şekilde hazırlandı. Programda; öğrencilerin analitik düşünme becerilerini güçlendirecek ‘Eğlenceli Matematik’, küresel iletişim becerilerini artıracak ‘İngilizce’, görsel sanatlara yatkınlığı teşvik edecek ‘Resim’ ve okuma hızını önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlayan ‘Hızlı Okuma’ dersleri yer alıyor. Tüm dersler, çağdaş ve yaratıcı eğitim metotları kullanılarak sunulacak. Bu eğitim-öğretim döneminden itibaren Vecdi Altay Çocuk Kulübü, Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nin üst katında yer alan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. Bu yer değişikliği sayesinde kursiyerler, daha modern ve geniş imkânlara sahip bir eğitim ortamında kış dönemini verimli bir şekilde geçirecekler.

Kayıt ve süreç detayları

Vecdi Altay Çocuk Kulübü kış kursları için çevrimiçi başvuru süreci, yoğun ilgi nedeniyle kısa tutulmuş olup, 7 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. Eğitimler, 13 Ekim Pazartesi günü resmen başlayacak ve 16 Ocak Cuma günü sona erecek. Kursların yaklaşık üç aylık bir dönemi kapsayacak olması, çocukların kış tatilini hem sosyal hem de akademik kazanımlarla değerlendirmelerine olanak tanıyacak. Kurslara katılımın sağlanması için tek geçerli başvuru yöntemi, Karşıyaka Belediyesi’nin internet sitesindeki çevrimiçi kayıt formunun eksiksiz doldurulmasıdır.

Başkan Yıldız Ünsal, projenin vizyonunu açıklarken, “Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde düzenlediğimiz kış kurslarıyla, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Eğlenceli ve öğretici derslerle dolu bu program sayesinde çocuklarımız, öğrenirken aynı zamanda keyifli vakit geçirecek,” dedi. Ünsal, Karşıyaka Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocukların yanında olmaya ve onlar için en iyi eğitim ve gelişim koşullarını sağlamaya devam edeceklerinin altını çizerek, eğitimin belediyenin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.