CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın Kiraz ilçesindeki okullarda su olmadığı yönündeki iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Özkan, İZSU’nun planlı su kesintilerinin bağlamından koparılarak kamuoyuna sunulduğunu belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Planlı kesintiler eğitim saatlerini kapsamıyor”

Özkan, açıklamasında İZSU’nun internet sitesinde yer alan planlı gece kesintilerinin yanlış yorumlandığını vurguladı. Bu kesintilerin, kuraklık nedeniyle uygulanan ve eğitim-öğretim saatleri dışında kalan planlamalar olduğunu belirten Özkan, okullarda ders saatlerinde su kesintisi yaşanmadığını kaydetti.

“Teknik bilginin çarpıtılması bilinçli bir tutumdur”

CHP’li Özkan, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılan teknik bilgilerin amacından koparılarak kullanıldığını ifade ederek, bunun iyi niyetli bir bilgilendirme olmadığını söyledi. Özkan, bu yaklaşımın kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

“Gerçekten merak ediyorlarsa sahaya baksınlar”

Açıklamada, iddiaları dile getirenlerin İZSU verilerini bağlamından koparmak yerine, eğitim saatlerinde okullarda su olup olmadığını yerinde tespit etmelerinin yeterli olacağı ifade edildi. Özkan, sahadaki durumun iddia edildiği gibi olmadığını savundu.

Kuraklık vurgusu: “Su kıtlığı görmezden gelinemez”

Özkan, İzmir’in su sorununa ilişkin tartışmalara da değinerek, kuraklığın yalnızca yerel yönetimlerin değil, merkezi idarenin de kabul ettiği bir gerçek olduğunu hatırlattı. Barajlardaki su seviyelerinin kentin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını belirten Özkan, bu durumun resmi verilerle de ortaya konduğunu söyledi.

“Yeni barajlar gecikiyor”

İzmir’e uzun vadede su sağlayacak Düvertepe ve Başlamış barajlarının henüz hayata geçirilmediğini ifade eden Özkan, açıklanan takvimlere göre bu projelerin biri için 2035, diğeri için ise 2040 yılının öngörüldüğünü belirtti. Özkan, su temininden sorumlu kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ olduğunu hatırlattı.

“Okullarda başka sorunlar da var”

CHP Grup Sözcüsü Özkan, açıklamasında eğitim kurumlarındaki başka sorunlara da dikkat çekti. Okullarda çocukların beslenme durumu, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi eksikliği ile öğretmenlerin ekonomik koşullarının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“İzmir şeffaflıkla yönetiliyor”

Açıklamanın sonunda Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verileri gizleyerek değil, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Belediyenin görev ve yetkilerinin çarpıtılmasına karşı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.