TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Bakan, konuşmasında suça sürüklenen çocuklardan polis intiharlarına, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlara ve sığınmacı politikasına kadar birçok başlıkta iktidarı eleştirdi.

“Bu bütçeye hayır oyu vereceğiz”

İçişleri Bakanlığı bütçesinin yurttaşı, kolluk kuvvetlerini ve kamu çalışanlarını öncelemediğini savunan Murat Bakan, bu nedenle CHP olarak bütçeye destek vermeyeceklerini belirterek, “İçinde yurttaşın, polisin, jandarmanın, memurun yani insanın olmadığı bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değil; hayır oyu vereceğiz” dedi.

Polis intiharları: “Gerçekler gizleniyor”

Polis intiharlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı’nın önceki yıllarda intiharları kişisel nedenlerle açıklamaya çalıştığını, bu yıl ise oranların dünya ortalamasının altında olduğu savunusuna başvurulduğunu söyledi. Bakan, 2025 yılında bilinen polis intiharı sayısının 77 olduğunu belirterek, Türkiye’de kolluk kuvvetlerinde intihar oranlarının diğer meslek gruplarına kıyasla çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

“Bu çocukların canı devlete emanet”

Murat Bakan, polis ve jandarmanın toplumun her kesiminden gelen emekçi ailelerin çocukları olduğunu vurgulayarak, “Bu çocukların canı İçişleri Bakanı’na emanettir. Mazeret üretmek değil, çözüm üretmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklar: “Ceza artışı çözüm değil”

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili politikalara da değinen Bakan, caydırıcı ceza yaklaşımının bilimsel temele dayanmadığını savundu. Çocukların risk algısının düşük olduğunu belirten CHP’li vekil, ceza artırımı yerine okul devamlılığı, aile desteği, psikolojik destek ve sosyal hizmetlerin devreye sokulması gerektiğini söyledi.

“Bu yaklaşım bilimsel cehaletin itirafıdır”

Bakan, “Ceza artıracağım, bitecek” anlayışının çocuk suçluluğunda işe yaramadığını belirterek, uluslararası raporların da bunu ortaya koyduğunu ifade etti. Çocukların suça itilmesini önleyecek bütüncül sosyal politikaların eksikliğine dikkat çekti.

Organize suçlar: “Türkiye suç ihraç eden ülkeye dönüştü”

Organize suçlarla mücadelede de ağır eleştiriler yönelten Murat Bakan, Türkiye’nin tarihinde ilk kez suçlu ihraç ve ithal eden bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Avrupa basınında Türk kaynaklı suç örgütlerine ilişkin haberlerin yer aldığını belirten Bakan, Türkiye’nin uluslararası suç ağları için “güvenli liman” haline geldiğini savundu.

“Kara para denetimi zayıf, kurumsal yapı çökmüş”

Rus, Balkan ve Latin Amerika kaynaklı suç örgütlerinin Türkiye’yi tercih ettiğini dile getiren Bakan, bunun nedenleri arasında zayıf kara para denetimi ve kurumsal kapasite kaybını gösterdi.

Yasaklı maddeyle mücadele: “Asıl rakamlar başka”

Yasaklı maddeyle mücadele başlığında da istatistikler üzerinden algı yaratıldığını söyleyen Murat Bakan, Avrupa’ya giden uyuşturucu trafiğinde Türkiye’nin ana geçiş noktalarından biri haline geldiğini ifade etti. Sentetik uyuşturucuların okul çağındaki çocuklara kadar indiğini vurguladı.

“41 bin operasyon, 539 tutuklama”

Bakan, “Asıl istatistik şudur: 10 ayda 41 bin 296 operasyon yapılıyor ama sadece 539 kişi tutuklanıyor. Meclis’in verdiği bütçe başarısız operasyonlarda harcanıyor” diyerek İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi.

Yasa dışı göç ve Suriyeliler: “Geçici koruma kaldırılmalı”

Yasa dışı göç konusunda Türkiye’nin uluslararası göç rotalarının merkezinde yer aldığını belirten CHP’li Bakan, geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin politikanın da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Savaş bitti, neden hala geçici koruma var?”

Suriyelilerin ülkelerinde savaşın sona erdiğini savunan Murat Bakan, geçici koruma statüsünün kaldırılması çağrısı yaparak, “Dönsünler, ülkelerini yeniden inşa etsinler. Türkiye’de demokrasiyi tanıdılar, özgürlüğü gördüler. Bırakın ülkelerinde de demokrasi inşa etsinler. İyi komşular olalım” ifadelerini kullandı.