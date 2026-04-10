ABD’de teknoloji dünyasını sarsan bir saldırı girişimi yaşandı. Sam Altman’ın San Francisco’daki evi, sabaha karşı düzenlenen molotof kokteylli saldırının hedefi oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Molotoflu saldırı sabaha karşı gerçekleşti

Yetkililerin aktardığına göre olay, yerel saatle sabaha karşı meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, Altman’ın evine molotof kokteyli atarak dış kapı bölümünde yangına neden oldu. Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Saldırının ardından kaçan şüpheli, yaklaşık bir saat sonra yeniden ortaya çıktı. Bu kez OpenAI’ın San Francisco’daki genel merkezi yakınlarında görülen zanlı, binayı yakmakla tehdit edince polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, yakalanan kişinin sabah saatlerinde Altman’ın evine saldırıyı gerçekleştiren kişiyle aynı olduğunu belirledi.

OpenAI’dan açıklama: “Kimse zarar görmedi”

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kimsenin yaralanmadığı vurgulanarak güvenlik güçlerine teşekkür edildi. Şirketin olayla ilgili soruşturmada yetkililerle iş birliği yaptığı belirtildi.