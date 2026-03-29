Son Mühür- Sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkileyen ABD-İsrail-İran savaşı birinci ayını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı'nda iplerin İran'a geçmesinin ardından 110 dolara kadar tırmanan petrol ve Katar'ın LNG ihracatında yaşanan kesinti ekonomi kurmaylarını kar kara düşündürüyor.

Önümüzdeki hafta ekonomide bizi nasıl bir tablo bekliyor sorusunu mercek altına alan eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Belirsizliklerin yüksek düzeyde seyrettiği yeni bir haftaya giriyoruz. Mart ayında küresel görünüm üzerinde ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş oldukça belirleyici oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler enerji fiyatlarını yukarı çekerek ülke ekonomileri üzerinde maliyet baskısı yaratmaya devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.

Dr. Toptaş'ın değerlendirmelerinden öne çıkan detaylar şöyle...



Altın neden düşüyor?



Bu çerçevede son iki yıldır güçlü seyreden altının yönü de kritik olacak. ABD faiz beklentilerindeki değişim ve tahvil getirilerindeki yükseliş, son haftalarda altın fiyatlarını aşağıya çekerek bir düzeltme hareketinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.



Gözler TCMB'ye çevrildi...



Yurt içinde gözler TCMB’ye çevrilmiş durumda. TCMB’nin savaş süresince on milyarlarca dolarlık döviz ve tonlarca altın sattığı tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftalarda bu satışların aynı yoğunlukta devam etmesi kur ve politika faiz tartışmalarının gündemdeki ağırlığını artırabilecek.



Yüzde 16'lık hedef zor görünüyor...



Veri tarafında ise TÜİK’in açıklayacağı mart enflasyonu belirleyici olacak. Ocak (% 4,8) ve şubat (% 2,96) aylarında gerçekleşen yüksek enflasyon oranları, TCMB’nin yüzde 16’lık yıl sonu hedefi üzerindeki riskleri artırmıştı. Mart verisinin de beklentilerin üzerinde (aylık %2,3-2,5 bandında) gelmesi halinde, politika faizinde sıkı duruşun korunmasına hatta ilave adımların atılmasına yönelik tartışmalar gündeme gelebilecek.