Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz'dan Ödemiş istikametine seyir halinde olan A.Ş. (34) idaresindeki 42 ATF 792 plakalı tır, karanlık yolda bir anda önüne çıkan 75 yaşındaki Halil İbrahim Akın'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden, aynı istikamette arkadan gelen B.A. (48) yönetimindeki 35 AUY 58 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüler gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde, kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Akın'ın Çaylı Mahallesi'nde ikamet ettiği ve alzaymır hastası olduğu, gece vakti evinden çıkarak karanlık yolda tek başına yürüdüğü tespit edildi. Akın'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü A.Ş. ve otomobil sürücüsü B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.