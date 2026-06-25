Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve kriz durumlarında haberleşme sistemlerinin aksamaması için önemli bir adım attı.

Gümüldür'deki Akkaya Telsiz İstasyonu, yeni nesil güneş enerjisi ve depolama altyapısıyla artık dışarıdan elektrik almadan da görevini yerine getirebiliyor.

Şebekeden bağımsız çalışan bu merkez, güneşin olmadığı günlerde de dört gün boyunca kesintisiz enerji sağlayabiliyor. Eğer enerji ihtiyacı uzarsa, yedek jeneratör devreye girerek İzmir’in kritik iletişim ağını korumayı sürdürüyor.

Şebekeye ihtiyaç duymadan çalışıyor

Afetlere karşı daha dirençli bir kent yaratmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiyeden zabıtaya, metrodan diğer birimlere kadar birçok kurumun kullandığı Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’ni bu yatırımla güçlendirdi.

Yaklaşık 3,4 milyon liralık bir bütçeyle bitirilen projede; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ortak bir çalışma yürüttü.

İstasyon, kendi enerjisini üreten ve depolayan yapısıyla elektrik kesintilerine karşı üst düzey bir koruma sağlıyor.

"Güneşsiz geçen dört güne kadar kesintisiz hizmet verebiliyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, tesisin belediye çatısı altındaki 21 güneş enerji santralinden biri olduğunun altını çizerek,

"Bu tesis, Büyükşehir Belediyemizin işletmesindeki 21 güneş enerji santralinden biri. Ancak kritik haberleşme altyapısını beslemesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Tesiste 80’in üzerinde güneş paneli bulunuyor. Yaklaşık 40 kilovat kurulu güce ve 200 kilovatsaatin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip olan sistem, şebekeden tamamen bağımsız çalışıyor.

Depoladığı enerji sayesinde güneşsiz geçen dört güne kadar kesintisiz hizmet verebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla güneş enerji santrallerimizin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Bu sayede sistemlerin enerji üretim verimliliğini artırıyor ve sürdürülebilir işletimini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Telsiz haberleşmesi hayati önem taşıyor"

Akkaya Telsiz İstasyonu’nun sistem içindeki kritik konumundan bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü Telsiz Birim Şefi Metin Öztürk ise tesisin kapsama alanını,

"Güney bölgesindeki birçok istasyon buradan hizmet alıyor. Radyolinkler aracılığıyla verileri Toros’taki merkezimize iletiyoruz.

Afet ve kriz anlarında koordinasyonun sağlanması ve olaylara hızlı müdahale edilebilmesi açısından telsiz haberleşmesi hayati önem taşıyor." diyerek anlattı.

Öztürk, bu altyapının yalnızca acil durumlarda değil, itfaiye ve zabıta gibi birimlerin günlük iş akışında da hayati bir görev gördüğünün altını çizdi.

"Sistemimizin en önemli özelliği ise 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesi"

Telsiz haberleşmesinin değerinin özellikle büyük afetlerde daha iyi anlaşıldığını söyleyen Öztürk, 6 Şubat Kahramanmaraş depremini örnek vererek, "Depremin ardından haberleşme neredeyse durma noktasına geldi.

Bu süreçte telsiz sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesinden metro işletmesine kadar birçok hizmet için kesintisiz iletişim gerekiyor. Sistemimizin en önemli özelliği ise 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesi." dedi.

Akkaya Telsiz İstasyonu; Kiraz, Ödemiş, Torbalı, Urla ve Seferihisar gibi geniş bir bölgeye yayılan 9 ayrı noktaya hizmet vererek yaklaşık 6 bin telsiz kullanıcısının iletişimini sağlıyor.

Sistem, tesisi 15 gün boyunca çalıştırabilecek düzeyde

Tesis yalnızca güneş enerjisine bağlı kalmıyor; arıza durumları düşünülerek 500 litre yakıt kapasiteli bir jeneratör sistemi de hazır bulunduruluyor. Bu yedek sistem, tesisi 15 gün boyunca çalıştırabilecek düzeyde.

Alarm sistemleri, güvenlik kameraları ve güçlü enerji altyapısıyla modernize edilen istasyon, İzmir'in olası felaket senaryolarına karşı hazırlıklı olma kapasitesini artıran en önemli merkezlerden biri durumunda.