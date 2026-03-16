İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakimliğe sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi hakkında karar çıktı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve 4 kişi tutuklandı. Ömer Günel'in tutuklanmasının ardından CHP cephesinden tepki gecikmedi.

"Zulmünüz arttıkça gidişiniz çok daha kolay olacak!"

CHP adına tepki veren isim CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek olurken Zeybek tarafından, "Sanmayın ki bu devran böyle gider, HALKIN dediği olacak! Altı boş iddialarla, MUHTERİS bir iftiracının sözleriyle Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’i tutukladınız.

İçinde fırtınalar kopan MİLLETİMİZ bir an önce o sandığın gelmesini bekliyor. Zulmünüz arttıkça gidişiniz çok daha kolay olacak. HAKSIZLIĞA VE KÖTÜLÜĞE karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecek.

Biz kazanacağız." ifadeleri kullanıldı.