Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan’da inceleme başlatılmıştı.

İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin belediyede herhangi bir fiili görev üstlenmediği tespit edilmişti.

“Bankamatik memuru” olarak çalıştırıldığı öne sürülen Aksoy hakkında detaylı inceleme yapıldı ve SGK uzmanlık raporu hazırlanmıştı.

SGK raporunda sorumlular tek tek belirlendi

Hazırlanan raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ile şüpheli Aslıhan Aksoy’un sorumluluğu bulunduğu kaydedilmişti. Rapor doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, ilgili isimleri gözaltına almıştı.

Mahkemeden serbest bırakma kararı çıktı

Gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkeme, Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.’nın serbest bırakılmasına karar vermişti.

Belediyede çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görevli görünen Aslıhan Aksoy ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılıktan itiraz

Serbest bırakılma kararının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bugün karara itiraz etti. Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

Savcılığın itirazında, şüphelilerin soruşturma dosyasına etki etme, delilleri gizleme veya karartma ihtimalleri ile bir şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının yetersiz olduğu vurgulandı. Bu gerekçelerle serbest bırakma ve adli kontrol kararlarının kaldırılması talep edildi.

Bornova Belediyesi önünde hareketli anlar

Yaşanan son gelişmelerin ardından Bornova Belediyesi önünde dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Belediye binası çevresinde toplanan kalabalığın sayısının giderek yükseldiği gözlemlenirken, vatandaşlar ve partililer süreci anbean takip ediyor.