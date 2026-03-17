İki takım arasındaki rekabet EuroLeague tarihinde köklü bir geçmişe sahip. Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 karşılaşmada Fenerbahçe Beko 19, Olympiakos ise 18 galibiyet elde etti. İki takım sezonun ilk maçında İstanbul'da karşılaşmış ve Fenerbahçe Beko sahadan 88-80 galip ayrılmıştı. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenecek?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

EuroLeague 14. hafta erteleme maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko, Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda (Peace and Friendship Stadium) karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı Carlos Peruga, Olegs Latisevs ve Hugues Thepenier'den oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

İki takımın sezon performansı nasıl?

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de gösterdiği istikrarlı performansla liderlik koltuğunu kimseye bırakmıyor. 30 maçta 22 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ilk sırada yer alan sarı lacivertliler, hem iç saha hem de deplasman maçlarında iddialı bir grafik çiziyor. Olympiakos ise 31 maçta 20 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada konumlanıyor. Yunan ekibi kendi sahasında oldukça güçlü bir performans sergiliyor ve Barış ve Dostluk Salonu'nda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Bu akşamki maç, her iki takım için de play-off avantajı açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Fenerbahçe Beko galibiyetle dönerse liderliğini daha da pekiştirecek ve play-off'larda iç saha avantajını garantilemeye büyük adım atacak. Öte yandan Olympiakos için ev sahibi olarak kaybetmek, zirve yarışında ciddi bir darbe anlamına gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar maçı S Sport üzerinden canlı takip edebilecek. EuroLeague'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de anlık istatistikler ve canlı skor bilgilerine ulaşmak mümkün.