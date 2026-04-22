Son Mühür/ Beste Temel- Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta açıklaması planlanan Narista Hayat için Narlıdere’de tam açılış hazırlıkları yapılırken gelen o acı haberlerle sarsılmıştık.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen saldırı haberleri hepimizin tadını kaçırınca Belediye de haklı olarak yas varken açılış olmaz deyip kapıları kapalı tutmuştu.

Cuma günü kapılar açılacak

O kara günler sonrası Yukarıköy’ün sokaklarında yeniden bir hareketlilik başlıyor.

Narlıdere Belediyesi'nin yeni gözdesi Narista Hayat için takvimlerde bu sefer 24 Nisan Cuma’ya çevrildi. Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelir gelmez üzerinde durduğu "toplumcu belediyecilik" meselesi konusu işte bu tesis tam da onun karşılığı aslında.

Peki neden bu kadar bekleniyor? Çünkü dışarıda bir kahve içmenin bedeli artık el yakıyor. Narista ise piyasadaki o kahve içmek için iki kez düşündüren zincirlere kafa tutar gibi neredeyse yarı fiyatına ama aynı kalitede kahve sunma derdinde. Özellikle cebini düşünen gençler ve Yukarıköy’ün havasını sevenler için burası kısa sürede bir "buluşma noktası" olur gibi duruyor.

Yeni açılış saati ne zaman?

Açılış töreni Narlı Mahallesi Yukarıköy’deki Aşık Veysel Sokak’ta yapılacak. Saat tam 11.00’de kurdele kesilecek.



