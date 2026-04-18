İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede, nasıl gidilir?

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu, Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, sahil şeridine yakın bir noktada bulunuyor. Kışla üç ayrı nizamiyeye sahip ve oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. İzmir metrosu ile şehitlik durağında inip yürümek mümkün; 82, 551, 909, 975, 984 numaralı otobüs hatları da kışla yakınından geçiyor. Kayıt kabul günlerinde Narlıdere Demokrasi Meydanı'ndan askeri servis hizmeti de veriliyor.

İletişim için kullanılan numaralar 0 232 238 38 68 ve 0 232 238 38 69. Aile iletişim hattı ise 0 232 238 31 65 numarasından sabahın yedisinden gece yarısına kadar arayanlara açık.

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu eğitim nasıl, usta birliği nereye gönderiyor?

Acemi eğitim süresi 3 hafta civarında sürüyor. Bu süreçte mayın temizleme, tahrip, engel kurma, keşif ve arazi etüdü gibi istihkam sınıfına özgü dersler veriliyor. Acemilik bittikten sonra usta birlik dağıtımı yapılıyor ve askerler çoğunlukla 1. Ordu, 2. Ordu bünyesindeki istihkam alayları ile 3. Ordu ve Ege Ordusu'na bağlı istihkam taburlarına gönderiliyor. Sınır bölgeleri ve doğu illeri de dağıtımda sık çıkan yerler arasında.

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu yedek astsubay ve yorumlar

Kışlada yedek subay ve yedek astsubay eğitimi de veriliyor. Ekşi sözlükte paylaşılan yorumlarda manzarasının güzelliği, Çeşme'ye yakınlığı ve merkezi konumu övülüyor. Öte yandan kapasite üstü dönemlerde koğuş sıkışıklığı, banyo sıralarının uzunluğu ve çavuşların tavırları gibi şikayetler de göze çarpıyor. Bir başka önemli not; kışla Ege Ordusu Komutanlığı'na bağlı olduğu kadar EDOK tarafından da denetleniyor, yani disiplin anlayışı sıkı. Askerliğini burada yapanlar genelde şanslı sayılıyor ama sınıfın doğası gereği operasyon bölgelerine tayin ihtimali her zaman masada.