İzmir siyasetinde gerilim her gün sürmeye devam ederken, güzel görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bir güzel görüntü de İzmir'in Narlıdere ilçesinden geldi. AK Parti Narlıdere teşkilatı önemli bir uygulamaya imza attı. Daha önceden söz veren AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın verdiği sözü tutarak, hasta bir vatandaşın tedavi süreci için bizzat hastaneye götürerek yalnız olmadığını hissettirdi.

AK Parti Narlıdere'nin resmi hesabından o anlar paylaşıldı!

Konuyla ilgili olarak AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın resmi hesabından bir video paylaşıldı. Videoya ise, "Verilen sözün gereğini yerine getiren AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Sn. Yusuf AYDIN kardeşimizin tedavi süreci için bizzat hastaneye götürerek yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirmiştir." notu düşüldü.