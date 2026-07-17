Son Mühür - AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından sosyal medyada adı sıkça gündeme gelen Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Uğur'un, emniyetteki işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiği bildirildi.

AHBAP'a yönelik yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyunda yeniden gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent ile birlikte yardım organizasyonlarında yer almıştı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, herhangi bir dernek ya da vakıf statüsünde olmadığını belirterek bağış toplama yetkisinin bulunmadığını vurgulamış, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm yardımları kendi kişisel imkânlarıyla yaptığını dile getirmişti.

Haluk Levent tepkisi

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

Oğuzhan Uğur'un kariyeri

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Oğuzhan Uğur, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına müzikle adım atan Uğur, ilerleyen yıllarda senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve dijital içerik üreticiliği alanlarında çalışmalar yürüttü. Geniş kitleler tarafından ise kurucusu olduğu Babala TV YouTube kanalıyla tanındı.

Babala TV'de hazırlayıp sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programıyla siyaset, medya ve farklı alanlardan tanınmış isimleri vatandaşlarla aynı platformda buluşturan Uğur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile gerçekleştirilen yardım çalışmalarına da destek verdi. Son dönemde ise sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.