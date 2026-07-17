Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yasa dışı bahis, spor müsabakalarında şike, şiddet olayları ve suç gelirleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldüğünü aktaran Gürlek, operasyon kapsamında önemli delil ve bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

"Futbolda şaibeye geçit yok"

Açıklamasında futbolda adaletin ve emeğin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Gürlek, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe altında kalmaması gerektiğini belirtti. Yasa dışı bahis ve bağlantılı suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek detayları paylaştı

Soruşturma kapsamında ulaşılan bulgulara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Gürlek, kapsamlı soruşturmayı hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Temiz futbolun tesisi ve sporun güvenilirliğinin korunması için yargısal sürecin devam edeceğini belirten Gürlek, "Milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."