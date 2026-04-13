Aynı zamanda kulübün basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'in de kayınbiraderi olan Türk'ün ani vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Vefat haberinin duyulmasının hemen ardından internet kullanıcıları ve taraftarlar, merhumun hayatına dair detayları arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı.

Acı kaybın ardından Beşiktaş kulübü resmi internet sitesi üzerinden geniş çaplı bir taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan resmi mesajda merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Merhumun cenaze töreni İstanbul ilinde geniş bir katılımla gerçekleşti. 30 Mart Pazartesi günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazına Beşiktaş kulübünün üst düzey yöneticileri, teknik ekipler, sporcular ve merhumun yakınları katıldı. Kılınan öğle namazının ardından cenaze, edilen dualar eşliğinde Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğuzhan Türk neden öldü ve ceanze töreni detayları

Genç yaşta hayata veda eden Oğuzhan Türk'ün kesin ölüm nedeni hakkında ailesi veya kulüp yönetimi tarafından henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. İnternet üzerinde en çok merak edilen konuların başında bu vefatın ardındaki tıbbi sebep yer alıyor. Ancak ailenin özel hayatın gizliliğine verdiği büyük önem nedeniyle hastalık süreci veya vefat sebebi basından uzak tutuluyor.

Cenaze törennine katılım ise oldukça yoğun ve duygu yüklü bir şekilde gerçekleşti. Törende dönemin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı başta olmak üzere yönetim kurulundan Hakan Daltaban ve Murat Kılıç gibi birçok önemli isim saf tuttu. Amatör şubelerden sorumlu yöneticiler, basketbol takımı oyuncuları ve teknik heyet bu en zor gününde Arseven ailesini yalnız bırakmadı. Törende duygusal anlar yaşanırken, camia bir kez daha büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Oğuzhan Türk kimdir? Hayatı ve Beşiktaş camiasındaki yeri

Vefatıyla spor dünyasını yasa boğan Oğuzhan Türk, spor camiasının yakından tanıdığı Arseven ailesinin değerli bir üyesi olarak biliniyor. Kendisi doğrudan bir spor kulübünde aktif profesyonel görev almasa da, ablası Bengü Arseven'in Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri olması sebebiyle kulüple her zaman çok yakın bir bağ kurdu. Eniştesi Özkan Arseven'in de siyah beyazlı kulübün yönetiminde bulunması, onun camia içinde tanınan ve sevilen bir isim olmasını sağladı. Özel sektörde kendi işleriyle ilgilenen ve ailesine son derece düşkün bir yapıya sahip olan Türk, yakın çevresinde yardımseverliği ve bitmek bilmeyen pozitif enerjisiyle hatırlanıyor. Erken yaştaki bu beklenmedik vedası, onu tanıyan herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Arseven ve Türk aileleri, cenaze merasimi sonrasında taziyeleri kabul ederek acılarını paylaşan tüm dostlarına teşekkürlerini iletti.