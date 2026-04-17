Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve açık hava pazarı olarak tarihte önemli bir yere sahip olan Kemeraltı Çarşısı’nda dükkanını açan esnaf ile alışverişe gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için kullandığı Çankaya katlı otoparkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yakın zamanda kullanıma kapatılmıştı. Söz konusu karar siyasette de muhalefete kapı aralamıştı. Diğer yandan esnaf ve meslek odalarının tepkileri de sürüyor. Kemeraltı esnafı bugün bir kez daha tepki göstermek için kepenk indirdi. İzmir Esnaf Odaları’nın da destek sağladığı protestoda ‘otoparkımızı geri istiyoruz’ diyerek basın açıklaması yapıldı.

Esnaftan 30 bin tane ıslak imza toplanıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban’a teslim edileceği belirtildi.

Bilici: Geçici bir otopark açılsa da olur

Yetkililere seslenen Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, “Yılbaşından beri bu otopark kapalı. Sesimizi duyurmak için İmza kampanyası başlattık. Sesimizi duymuyorlar. Esnaf arkadaşlarımızla birlikte sesimizi duyurmak için tekrar eylem kararı aldık. Tek derdimiz ekmeğimiz, işimiz gücümüz. Esnaf sıkıntılı zor durumda. Esnaf elemanın maaşını ödeyemiyor. Esnaf aramızda borç dayanışması da vardı. Ancak bu da olamadı ve gayrimeşru kişilerden borç alacak duruma gelindi. Benim burada olmamın tek sebebi ailelere duyulan saygı. Burası kültürel bir çarşı. Burada yaşayan canlı bir esnaf da var. Biz yetkililerden bir şey istemiyoruz. Can damarımızı kesmeyin diyoruz. Bir kişinin dudağının arasında esnafın parası olamaz. Geçici bir otopark açılsa ne olurdu? Tek derdimiz ekmeğimiz ve otoparkımız. Otoparkı 15 dakikada kapatan 15 dakikada başka otopark açabilir. Büyükşehir belediye başkanı trafik sıkışıklığı oluyor diye toplu taşımayı kullanılsın demiş. Bizim Türkiye’nin her şehrinden müşterimiz, yurt dışından gurbetçi arkadaşlarımız geliyor. Biz buraya kavağa çıkarmak için değil derdimizi anlatmak için geldik. Esnaf burada yetkiler nerede? Yönetim deve kuşu gibi kafalarını kuma gömerlerse biz buradaki eylemimizi devam ettireceğiz. Aile yılında ailenin geldiği duruma bakın. Devlet bu kadar sahipsiz olamaz. Gelin, duruma bakın” dedi.

Buyrukçu: Otoparkın yıkılması Kemeraltı'nın yıkılması demek

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “.Evi ortaya çıkarmak için bu otoparkı yıkmaya çalışıyorlar. Bu otoparkın yıkılması Kemeraltı'nın bitmesi demek. İnsanlar çok yüksek kiralar ödüyor, devirler yapılıyor. Bu çarşının sorunu yetkililer tarafından çözüme kavuşmalı. Burada sadece esnaf mağdur değil. Müşteri de mağdur. Bilinçli ve akil olalım. Dünya’nın en büyük açık hava çarşısının sahipçisi olun, destek çıkın” diye konuştu