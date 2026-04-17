Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da bir yeni olay daha yaşandı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan bir kişinin müdür yardımcısına meyve bıçağıyla saldırdığı iddialarına ilişkin valilikten açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir"