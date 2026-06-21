Son Mühür- MHP İzmir teşkilatı, 7. olağan kongre sürecini Karabağlar’da başlattı. TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu’nun da hazır olduğu kongre; birlik mesajları ve "Terörsüz Türkiye" hedefi ön plana çıktı.

"Bizim kongrelerimiz makam değil hizmet yarışıdır"

Kongrede kürsüye çıkan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Karabağlar’daki değişime vurgu yaparak, "Bugün burada bir bayrak değişimine, bir dava nöbetine şahitlik ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongreleri öyle sıradan siyasi toplantılar değildir. Bizim kongrelerimiz makam yarışı değil, hizmet yarışıdır. Bizim kongrelerimiz şahısların değil davanın öne çıktığı, nefislerin değil ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır.

Çünkü biz, lideri belli, ilkeleri belli, hedefleri belli olan bir siyasi hareketiz. Bizim sevdamız Türk milletidir. Bizim hedefimiz güçlü Türkiye’dir." dedi.

"Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda"

Türkiye’nin içinden bulunduğu zorlu sürecin altını çizen Şahin, Devlet Bahçeli’nin sözlerine atıfta bulunarak,

"Coğrafyamız çok kritik bir dönemden geçmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış durumda. Kuzeyde savaşlar, güneyde istikrarsızlıklar var. Böylesine hassas bir dönemde Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey sağlam bir iç cephedir.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; 'İç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz.' Bugün yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefi, tam da bu anlayışın bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

"Bizim meselemiz sadece silahların susması değil"

Terörsüz Türkiye yaklaşımının bir taviz değil, bir tasfiye süreci olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizim meselemiz sadece silahların susması değil, bin yıllık kardeşliğimizi yeniden güçlendirmek.

Bizim meselemiz, aramıza fitne sokan emperyalist planları bozmak. En başından beri söyledik, bu bir pazarlık, müzakere veya açılım süreci değildir.

Bu süreç, devletimizin kararlılığıyla terörün tamamen tasfiye edilmesi sürecidir. Ya silahlar gömülecektir, ya da silahlarıyla birlikte gömüleceklerdir." diye konuştu.

"Şehitlerimizin hatırasını incitecek hiçbir adımın içinde olmadık"

MHP’nin çizgisi konusunda ödün vermediklerini belirten Şahin, "Şehitlerimizin hatırasını incitecek hiçbir adımın içinde olmadık, olmayacağız.

Gazilerimizin fedakarlığını gölgeleyecek hiçbir yaklaşımın yanında yer almadık. Bu vatan, kahramanlarımızın kanıyla mühürlenmiştir" diyerek duruşlarının altını bir kez daha çizdi.

"Bazıları hedefimizi çarpıtmaya çalışsa da biz milletimize güvendik"

İzmir teşkilatlarının sahada hummalı bir çalışma içinde olduğunu belirten İl Başkanı, "Bazıları 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi çarpıtmaya çalışsa da biz milletimize güvendik.

Bugün İzmir’de; Patnoslusundan Mardinlisinden Sivereklisine kadar toplumun her kesimine ulaştık. İlmik ilmik çalıştık, derdimizi anlattık" dedi.

"Allah’ın izniyle Karabağlar’da daha güçlü bir MHP inşa edeceğiz"

Konuşmasının sonunda Karabağlar’ın teşkilat için öneminden bahseden Veysel Şahin, "Karabağlar, MHP’nin İzmir’deki en önemli kalelerinden biridir. Kapı kapı dolaşacağız, gönüllere gireceğiz.

Cumhur İttifakı’nın hizmet siyasetini, Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatacağız. Allah’ın izniyle Karabağlar’da daha güçlü bir MHP inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.