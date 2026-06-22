Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanlığı dün gece adeta alev alev yandı. Çağatay Güç’ün İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partililerin il binasında nöbet tutmaya devam ediyordu. Nöbet esnasında CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, destekçileriyle birlikte Konak ilçesindeki il binasına giriş yaptı. O anda il binasında kazanlar kaynamaya başladı. Eski ve mevcut il başkanlarının taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Utku Gümrükçü: "Kapıyı açmadılar, küfürlü konuştu"

Girişte sorun yaşadığını belirten Gümrükçü il binasına girmek istedikleri esnasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim, ‘Giremezsiniz’ dediler. Arada onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdiği için içeriye girdik. Tam merdivenin başına gelmiş olan önceki il başkanı Çağatay Bey, bana küfürlü konuştu. Ben size olayı anlatıyorum. Buraya geldik 'Kapı kilitli' dedi, aşağıdan anahtarı istedik anahtar cebinden çıktı.

Açmadılar kapıyı bize. Deniz Yücel bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü’nün burada bir metrekare dahi olsa bir parçası vardır. Partiler; emekle, altın teri ile büyür. Partimizi büyüteceğiz.”

Milletvekili Deniz Yücel: "Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm"

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise yaşanan durum için üzgün olduğunu belirterek, “Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin, yarın öbür gün üzüleceğiniz, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Herkesin üzerine her türlü iftira atılır. Bu günleri aşacağız, herkes sakin olsun. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.

Mahir Polat'tan birlik mesajı: "Taşlar yerine oturacak"

CHP Yüksek Disiplin Kurlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da il binasına gelerek Gümrükçü ile görüştü. Partililere seslenen Polat, “Onlar bizim arkadaşlarımız. Bu partide taşlar yerine oturacak. Hep beraber iktidara gideceğiz. Dışarıdakiler bizim rakibimiz değil, arkadaşlarımız. Birlikte bu partiyi düzlüğe çıkaracağız. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz İzmir’de. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

"Kravatım dağıldı, göğsüm ezildi"

Mahir Polat’a il binasında yaşadıklarını anlatan Gümrükçü, “CHP üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla partililere kapıları açması gerekirken, kendi demecinde ‘çay’ söyleyeceğini söylemişken, bizi tartakladı, kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi” diye ekledi.